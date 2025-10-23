Трамп поговорить із Сі щодо закупівлі нафти в Росії

Американський президент США Дональд Трамп заявив, що планує поговорити із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, аби той перестав купувати нафту Росії.

Про це він сказав у розмові із журналістами під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що матиме зустріч із китайським лідером під час свого візиту до Південної Кореї, який відбудеться наступного тижня.

У відповідь на запитання, чи буде він мати розмову із Сі щодо закупівлі Китаєм російської нафти, Трамп сказав, що хоче поспілкуватися із китайським лідером щодо цього, оскільки ці закупівлі "фінансують війну".

На думку президента США, його попередники Джо Байден та Барак Обама "змусили Росію та Китай об'єднатися".

"Китай трохи інший. Через Джо Байдена та Барака Обаму Китай та Росію змусили об'єднатися, а цього ніколи не слід було допускати. Вони не можуть бути дружніми, вони не можуть бути такими за своєю природою", – сказав він.

Трамп наголосив також, що буде говорити із Сі про те, як закінчити російсько-українську війну.

"Я буду говорити з ним про те, як ми можемо закінчити війну між Росією та Україною: чи то через нафту, чи через енергію, чи через щось інше. І я думаю, що він буде дуже сприйнятливий…Зараз він хотів би, щоб ця війна закінчилася", – підсумував американський президент.

У контексті російської нафти зауважимо, що це питання було одним з головних подразників для Трампа в тривалих торгових переговорах з Індією – половина його 50-відсоткових мит на індійські товари є відповіддю на ці закупівлі. Уряд США заявив, що доходи від нафти фінансують війну Росії в Україні.

Нещодавно Трамп сказав, що Індія припинить купувати російську нафту, попередивши, що Нью-Делі продовжуватиме сплачувати "значні" мита, якщо не зробить цього.

Також Офіс з контролю за зовнішніми активами США оголосив про нові санкції "внаслідок нестачі серйозної відданості Росії мирному процесу задля завершення війни в Україні". Зокрема, під санкції потрапляють "Роснєфть" та "Лукойл".