Белый дом анонсировал встречу Трампа и Си

Президент США Дональд Трамп проведет двустороннюю встречу с китайским лидером Си Цзиньпином в следующую среду, 30 октября.

Как пишет "Европейская правда", об этом на брифинге в четверг сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По словам Левитт, встреча Трампа и Си состоится в южнокорейском городе Пусан на полях саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

В рамках своей несколькодневной поездки президент США также посетит Малайзию и Японию, где проведет отдельные двусторонние встречи.

Американский президент ранее заявил, что планирует поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы тот перестал покупать нефть у России.

Также Трамп планирует посетить Китай в начале следующего года.