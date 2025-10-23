Білий дім не виключає зустрічі між Трампом і Путіним у майбутньому

Речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що нині скасована зустріч між лідерами США та Росії може відбутись у майбутньому.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила на брифінгу в Білому домі у четвер.

За словами Левітт, зустріч Трампа і Путіна "не є повністю виключеною".

"Я думаю, що президент і вся адміністрація сподіваються, що одного дня вона (зустріч. – Ред.) може знову відбутись. Але ми хочемо переконатися, що ця зустріч дасть відчутні позитивні результати і що президент ефективно використає свій час на неї", – додала вона.

Речниця Білого дому також сказала, що розмова глави російського МЗС Сергєя Лаврова та держсекретаря США Марко Рубіо "не була єдиною причиною", з якої Трамп вирішив скасувати зустріч.

"Президент хоче бачити дії, а не тільки розмови. І я думаю, що президент надзвичайно мотивований успіхом своєї мирної угоди на Близькому Сході, щоб домогтися результату, і він хоче, щоб ця війна закінчилася. Він говорить про це вже дев'ять місяців, перебуваючи на посаді, і він все більше розчаровується відсутністю прогресу з обох сторін цієї війни", – підсумувала Левітт.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп поки передумав зустрічатися з Путіним у Будапешті та визнав, що розчарований темпами переговорів з Росією.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив "провоєнну еліту" у спробах зірвати зустріч Трампа і Путіна в Будапешті.

Сам Путін, коментуючи заяву Дональда Трампа про скасування двосторонньої зустрічі у Будапешті, сказав про її ймовірне "перенесення".