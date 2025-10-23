Белый дом не исключает встречи между Трампом и Путиным в будущем

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что отмененная встреча между лидерами США и России может состояться в будущем.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила на брифинге в Белом доме в четверг.

По словам Левитт, встреча Трампа и Путина "не исключена полностью".

"Я думаю, что президент и вся администрация надеются, что однажды она (встреча. – Ред.) может снова состояться. Но мы хотим убедиться, что эта встреча даст ощутимые положительные результаты и что президент эффективно использует свое время на нее", – добавила она.

Пресс-секретарь Белого дома также сказала, что разговор главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио "не был единственной причиной", по которой Трамп решил отменить встречу.

"Президент хочет видеть действия, а не только разговоры. И я думаю, что президент чрезвычайно мотивирован успехом своего мирного соглашения на Ближнем Востоке, чтобы добиться результата, и он хочет, чтобы эта война закончилась. Он говорит об этом уже девять месяцев, находясь в должности, и он все больше разочаровывается отсутствием прогресса с обеих сторон этой войны", – подытожила Левитт.

Напомним, президент США Дональд Трамп пока передумал встречаться с Путиным в Будапеште и признал, что разочарован темпами переговоров с Россией.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил "провоенную элиту" в попытках сорвать встречу Трампа и Путина в Будапеште.

Сам Путин, комментируя заявление Дональда Трампа об отмене двусторонней встречи в Будапеште, сказал о ее вероятном "переносе".