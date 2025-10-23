Макрон заговорив українською після зустрічі із Зеленським

Президент Франції Емманюель Макрон українською мовою прокоментував підсумки своєї зустрічі із Володимиром Зеленським на полях засідання Європейської ради в Брюсселі.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний допис він опублікував на Facebook.

Макрон написав, що Франція спільно з європейськими партнерами і у співпраці зі США "продовжує підтримувати Україну у пошуках шляху до справедливого та тривалого миру".

"Оскільки Росія продовжує виступати проти негайного й беззастережного припинення вогню, ми вирішили посилити тиск на Москву", – додав він.

Макрон також привітав ухвалення нових санкцій Сполученими Штатами, а також санкцій, узгоджених сьогодні Європейським Союзом, додавши, що "мир є необхідним".

В Офісі президента раніше повідомили, що Макрон і Зеленський під час зустрічі особливу увагу приділили посиленню оборонної співпраці та скоординували позиції напередодні зустрічі "коаліції рішучих".

"Коаліція рішучих" збереться в Лондоні 24 жовтня, ЗМІ анонсували участь у зустрічі Володимира Зеленського.