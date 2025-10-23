Макрон заговорил на украинском после встречи с Зеленским

Президент Франции Эмманюэль Макрон на украинском языке прокомментировал итоги своей встречи с Владимиром Зеленским на полях заседания Европейского совета в Брюсселе.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее сообщение он опубликовал на Facebook.

Макрон написал, что Франция совместно с европейскими партнерами и в сотрудничестве с США "продолжает поддерживать Украину в поисках пути к справедливому и прочному миру".

"Поскольку Россия продолжает выступать против немедленного и безоговорочного прекращения огня, мы решили усилить давление на Москву", – добавил он.

Макрон также приветствовал принятие новых санкций Соединенными Штатами, а также санкций, согласованных сегодня Европейским Союзом, добавив, что "мир необходим".

В Офисе президента ранее сообщили, что Макрон и Зеленский во время встречи особое внимание уделили усилению оборонного сотрудничества и скоординировали позиции накануне встречи "коалиции решительных".

"Коалиция решительных" соберется в Лондоне 24 октября, СМИ анонсировали участие во встрече Владимира Зеленского.