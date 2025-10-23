Зеленський і Макрон скоординували позиції напередодні зустрічі "коаліції рішучих"

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном в Брюсселі, де у четвер проходить саміт лідерів ЄС.

Про це повідомила пресслужба ОПУ, пише "Європейська правда".

Макрон і Зеленський особливу увагу приділили посиленню оборонної співпраці, розвитку відповідних виробництв і конкретним рішенням, які можуть суттєво зміцнити Україну не лише короткостроково, а й довгостроково.

Вони також скоординували позиції напередодні зустрічі "коаліції рішучих", яка відбудеться в Лондоні.

Лідери, за даними ОПУ, мають однакове бачення: зараз той час, коли є шанс закінчити війну та зупинити Росію. Для цього потрібно продовжувати посилення тиску на РФ, збільшувати підтримку України та закінчити напрацювання гарантій безпеки.

Зеленський подякував Франції та особисто Макрону за підтримку в ухваленні 19-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

"Коаліція рішучих" збереться в Лондоні 24 жовтня, ЗМІ анонсували участь у зустрічі Володимира Зеленського.