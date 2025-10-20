"Коаліція рішучих" збереться 24 жовтня, ЗМІ анонсували участь Зеленського

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок анонсував проведення наступної зустрічі лідерів у форматі так званої "коаліції рішучих".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Під час пресконференції у Словенії Макрон сказав, що зустріч "коаліції рішучих" відбудеться у гібридному форматі в Лондоні у пʼятницю, 24 жовтня.

"Ми продовжуємо рухатися вперед разом з Україною, яка мужньо чинить опір. Не можна піддаватися жодній дезінформації, Україна продовжує чинити опір з великою хоробрістю", – додав французький президент.

За даними агентства Reuters, президент України Володимир Зеленський планує особисто бути присутнім на зустрічі в Лондоні.

Нагадаємо, в останньому засіданні "коаліції рішучих" на початку вересня брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів "коаліції рішучих" надати Україні гарантії безпеки, причому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.