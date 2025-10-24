Як Норвегія може допомогти Україні отримати "репараційний кредит"

Зараз ЄС працює над механізмом використання заморожених російських державних активів для оборони України, проте перепоною стають потенційні ризики для кредитних рейтингів деяких держав-членів.

Докладніше про проблеум і те, як її можна вирішити, читайте в колонці професорів Хаварда Галланда і Кнут Антона Морка Гарантії, що нададуть ЄС рішучості: як допомога Норвегії може стати вирішальною для України. Далі – стислий її виклад.

Автори колонки нагадують, що нинішній план ЄС полягає в наданні Україні безвідсоткового кредиту на 140 млрд євро, забезпеченого замороженими російськими активами, що зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

"Але така схема потребує додаткового забезпечення державними гарантіями, і саме тут виникає складність", – наголошують Галланд і Морк.

За їхніми словами, для держав ЄС із високим рівнем боргового навантаження, зокрема для Франції, додаткові умовні зобов’язання можуть становити ризик для кредитного рейтингу, а відповідно, потенційно матимуть істотний вплив на обслуговування держборгу.

Таким чином, надання кредиту Україні залежить від того, наскільки вдасться переконати держави-члени, що рейтингові агентства не розцінюватимуть їхні гарантії як збільшення їхнього боргу.

"Отже, важливо, щоб передбачуваний кредит Україні не впливав на загальний борговий тягар континенту", – підкреслюють експерти.

На їхню думку, в цьому контексті вирішальну роль могла б відіграти Норвегія, яка, хоч і не є членом ЄС, проте має найвищий кредитний рейтинг AAA у Європі (а можливо, й у світі) завдяки $2 трлн державного фонду добробуту та міцним інституціям.

Галланд і Морк вважають, що Осло без шкоди для свого кредитного рейтингу може взяти на себе ризики, пов’язані з новим українським боргом.

За словами експертів, уряд Норвегії фактично став військовим здобувачем вигоди і надприбутків після стрибка цін на енергоносії через війну Росії проти України.

Автори колонки вважають, що Норвегія могла би взяти умовне зобов’язання безпосередньо на себе, чим остаточно розвіяти імідж країни, що наживається на війні. Або хоча б виступити як резервна гарантія.

"Цинічна скупість Норвегії щодо України підірвала її світову репутацію, особливо в очах сусідніх скандинавських країн. Хоча останнім часом виділення на Україну зросли, вони залишаються лише часткою від повного обсягу її військових прибутків", – пишуть професори.

