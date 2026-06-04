У Німеччині торік зареєстрували рекордну кількість скарг на дискримінацію

У 2025 році до Федерального агентства з питань боротьби з дискримінацією Німеччини за порадою звернулося більше людей, ніж будь-коли раніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Ферда Атаман, незалежна федеральна уповноважена з питань боротьби з дискримінацією, вважає, що ці люди потребують кращого правового захисту та більшої кількості служб підтримки.

"Йдеться не лише про захист меншин. Кожен може зіткнутися з дискримінацією в якийсь момент свого життя", – сказала вона.

Для неї важливо, щоб "усі люди в Німеччині" отримували належний захист.

Згідно з доповіддю, Федеральне агентство з боротьби з дискримінацією отримало минулого року 13 067 звернень за консультацією – на 1 662 більше, ніж у 2024 році, і більш ніж утричі більше, ніж у 2019 році.

Атаман зазначила, що ця цифра є лише верхівкою айсберга, нагадавши про вичерпні висновки Німецької соціально-економічної панелі, оприлюднені кілька місяців тому.

Згідно з її звітом, понад 13% жителів Німеччини повідомили, що зазнали дискримінації протягом останніх 12 місяців. За екстраполяцією, це становить близько 9 мільйонів людей – і лише частина з тих, хто постраждав, повідомили про інциденти до Федерального агентства з боротьби з дискримінацією.

Агентство було створено після прийняття у 2006 році Загального закону про рівне ставлення, який був розроблений для запобігання та усунення різних форм дискримінації, як це передбачено в конституції країни.

Нещодавно Національна асамблея Франції проголосувала за скасування так званого "Чорного кодексу", який дозволяв поводитися з поневоленими людьми як із власністю, змушувати їх працювати, бити, продавати, ґвалтувати або вбивати.

А у березні Верховний суд Фінляндії постановив, що депутатка від "Християнських демократів" Пяйві Рясянен образила гомосексуалів як соціальну групу у своєму тексті від 2004 року.