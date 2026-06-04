Глава МЗС Латвії: переговори з РФ не дадуть результату, доки Путін не змінить своїх цілей

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже переконана, що мирні переговори між Росією та Україною, що відбуваються за посередництва США, не можуть дати результату, доки господар Кремля Владімір Путін не змінить своїх політичних цілей.

Заяву латвійської міністерки наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Браже наголосила, що Путін не змінив своїх цілей – підкорити Україну, русифікувати її та не допустити її інтеграції до євроатлантичної спільноти.

При цьому міністерка зазначила, що Україна не відмовиться від права бути суверенною та демократичною державою з вільним вибором.

За її словами, на технічному рівні різні рішення могли б бути досягнуті, однак на політичному рівні, поки Росія не відмовляється від своїх цілей, переговори не можуть дати результат.

Браже сказала, що вимоги Росії, наприклад, про офіційний статус російської мови в Україні чи офіційний статус Російської православної церкви і відмову від Донбасу, є неприйнятними для України, тоді як інші – щодо статусу України в НАТО та сил Альянсу – є неприйнятними для європейських країн та євроатлантичної спільноти.

Глава МЗС Латвії вважає, що лише сила на полі бою разом із власною силою союзників по НАТО змусить Росію бути щирою на переговорах і відмовитися від політичних цілей.

Вона зазначила, що у Росії справи йдуть погано, спостерігаються труднощі в економіці, висока інфляція, оскільки військова економіка "канібалізує все інше".

Міністерка закликала продовжувати роботу над новими санкціями і позбавити Росію технологій, оскільки в останніх атаках використовувалися нещодавно вироблені ракети, а технології подвійного призначення Росія, як і раніше, отримує з Китаю та інших країн.

Тим часом ЗМІ повідомили, що представники Німеччини, Франції та Великої Британії обговорюють можливість залучення Путіна до переговорів, оскільки бачать зміну динаміки на полі бою на користь України.

Крім того, неназваний німецький посадовець заявив, що між Росією та Європою поступово відкривається вікно можливостей для діалогу щодо завершення війни, але це залишається можливим лише за повної координації з Україною.