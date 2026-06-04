У Польщі заперечили переговори зі США щодо розміщення ядерної зброї

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заперечив, що Варшава веде переговори зі США про розміщення американських ядерних боєголовок на польській території.

Про це повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

Заступник міністра оборони офіційно заперечив будь-які переговори щодо розміщення ядерної зброї в Польщі. Так він прокоментував публікацію Financial Times про те, що США обговорюють питання про розміщення ядерної зброї у більшій кількості європейських країн-членів НАТО, а Варшава нібито висловила свою готовність до такого кроку.

Водночас Залевський заявив, що тривають обговорення "щодо створення кращих умов для ядерного стримування та важливої ​​ролі Польщі в цьому".

Пентагон відмовився коментувати можливі переговори з цього приводу.

"Сполучені Штати та НАТО постійно оцінюють ситуацію з безпекою та вживають необхідних заходів для підтримки безпечного, ефективного та надійного стримуючого фактору", – додали посадовці Міноборони США.

Нагадаємо, у березні президент Франції Емманюель Макрон заявив про плани збільшити кількість французьких ядерних боєголовок та готовність розмістити ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше підкреслював, що потенційна європейська "ядерна парасолька" має бути доповненням до існуючого ядерного щита США.

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