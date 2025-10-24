Як Норвегія може допомогти Україні отримати "репараційний кредит"

Сейчас ЕС работает над механизмом использования замороженных российских государственных активов для обороны Украины, однако препятствием становятся потенциальные риски для кредитных рейтингов некоторых государств-членов.

Авторы колонки напоминают, что нынешний план ЕС заключается в предоставлении Украине беспроцентного кредита на 140 млрд евро, обеспеченного замороженными российскими активами, хранящимися в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Авторы колонки напоминают, что нынешний план ЕС заключается в предоставлении Украине беспроцентного кредита на 140 млрд евро, обеспеченного замороженными российскими активами, хранящимися в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear.

"Но такая схема требует дополнительного обеспечения государственными гарантиями, и именно здесь возникает сложность", – отмечают Галланд и Морк.

По их словам, для государств ЕС с высоким уровнем долговой нагрузки, в частности для Франции, дополнительные условные обязательства могут представлять риск для кредитного рейтинга, а соответственно, потенциально окажут существенное влияние на обслуживание госдолга.

Таким образом, предоставление кредита Украине зависит от того, насколько удастся убедить государства-члены, что рейтинговые агентства не будут расценивать их гарантии как увеличение их долга.

"Следовательно, важно, чтобы предполагаемый кредит Украине не влиял на общее долговое бремя континента", – подчеркивают эксперты.

По их мнению, в этом контексте решающую роль могла бы сыграть Норвегия, которая, хотя и не является членом ЕС, однако имеет самый высокий кредитный рейтинг AAA в Европе (а возможно, и в мире) благодаря $2 трлн государственного фонда благосостояния и прочным институтам.

Галланд и Морк считают, что Осло без ущерба для своего кредитного рейтинга может взять на себя риски, связанные с новым украинским долгом.

По словам экспертов, правительство Норвегии фактически стало военным извлекателем выгоды и сверхприбылей после скачка цен на энергоносители из-за войны России против Украины.

Авторы колонки считают, что Норвегия могла бы взять условное обязательство непосредственно на себя, чем окончательно развеять имидж страны, наживающейся на войне. Или хотя бы выступить в качестве резервной гарантии.

"Циничная скупость Норвегии в отношении Украины подорвала ее мировую репутацию, особенно в глазах соседних скандинавских стран. Хотя в последнее время выделения на Украину выросли, они остаются лишь частью от полного объема ее военных доходов", – пишут профессора.

