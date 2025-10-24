У Литві розпочалися військові навчання стрілків "Чорний яструб"

У п'ятницю, 24 жовтня, у литовському регіоні Аукштайтія розпочнуться найбільші в історії Литовського союзу стрілків (LRU) навчання "Чорний яструб 2025".

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

У них візьмуть участь майже 1500 осіб, а також будуть задіяні безпілотні літальні апарати та легкі літаки.

Стрільці з усіх десяти литовських команд зберуться в Аукштайтії, де навчання відбуватимуться в цивільному середовищі – у містах Утена та Анікщяй.

"Ми готуємо стрілків у двох основних напрямках – збройний та беззбройний опір. Саме ці можливості є основним напрямком масштабних навчань. Завдання для стрілків підготовлені з урахуванням уроків, виявлених та засвоєних в Україні", – зазначив керівник навчань, заступник командира Литовського союзу стрільців, підполковник Гедімінас Латвіс.

Як зазначається, ці навчання є унікальними, оскільки відбуватимуться одночасно в двох містах.

Нагадаємо, 13 жовтня Збройні сили Литви розпочали військові навчання Storm Strike 2025 на заході країни.

Паралельно того ж дня розпочалися навчання НАТО з ядерного стримування Steadfast Noon 2025.