В Литве начались военные учения стрелков "Черный ястреб"

В пятницу, 24 октября, в литовском регионе Аукштайтия начнутся крупнейшие в истории Литовского союза стрелков (LRU) учения "Черный ястреб 2025".

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

В них примут участие почти 1500 человек, а также будут задействованы беспилотные летательные аппараты и легкие самолеты.

Стрелки из всех десяти литовских команд соберутся в Аукштайтии, где учения будут проходить в гражданской среде – в городах Утена и Аникщяй.

"Мы готовим стрелков в двух основных направлениях – вооруженное и невооруженное сопротивление. Именно эти возможности являются основным направлением масштабных учений. Задания для стрелков подготовлены с учетом уроков, выявленных и усвоенных в Украине", – отметил руководитель учений, заместитель командира Литовского союза стрелков, подполковник Гедиминас Латвис.

Как отмечается, эти учения являются уникальными, поскольку будут проходить одновременно в двух городах.

Напомним, 13 октября Вооруженные силы Литвы начали военные учения Storm Strike 2025 на западе страны.

Параллельно в тот же день начались учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon 2025.