НАТО розпочав свої ядерні навчання Steadfast Noon

З понеділка, 13 жовтня, НАТО розпочав свої навчання з ядерного стримування Steadfast Noon 2025.

Про це повідомляє dpa, інформує "Європейська правда".

Як зазначили в командуванні Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, протягом наступних двох тижнів в навчаннях візьмуть участь близько 2000 військовослужбовців.

У повітряній фазі навчань буде залучено понад 70 літаків. Серед них будуть і німецькі винищувачі, здатні транспортувати американські ядерні бомби, розміщені в Європі.

Цього року маневри відбуватимуться переважно в повітряному просторі над Північним морем. Зокрема, в них активно будуть залучені авіабаза Волкел у Нідерландах, а також військові бази в бельгійському Кляйне-Брогелі, британському Лейкенхіті та данському Скрідструпі.

За даними НАТО, Бундесвер надає для навчань три літаки Tornado, обладнаних для скидання американських атомних бомб, а також чотири літаки Eurofighter.

Деталі навчань суворо засекречені. НАТО не надає жодної інформації про точний сценарій навчань.

У НАТО наголосили, що Steadfast Noon є рутинним заходом і не є реакцією на нещодавні порушення російськими літаками повітряного простору або інші провокації.

Навчання необхідні для забезпечення максимальної надійності та ефективності ядерного стримування, заявив у п'ятницю генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, союзники по НАТО обговорюють можливість рішучішої реакції на щоразу більш провокаційні дії Росії проти країн-членів Альянсу, не виключаючи, зокрема, військової відповіді.

Також стало відомо, що європейські дипломати у приватному порядку попередили Кремль, що НАТО готовий відповісти на наступні порушення свого повітряного простору російськими літаками, зокрема і збиваючи їх.