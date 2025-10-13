У Литві стартували військові навчання Storm Strike

Збройні сили Литви розпочали військові навчання Storm Strike 2025 на заході країни.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Військові навчання Storm Strike 2025, які розпочалися у понеділок, 13 жовтня, є частиною найбільшої навчальної операції Литви цього року Thunder Strike 2025, метою якої є перевірка планів національної оборони та координація дій військових командних пунктів з місцевими органами влади.

У навчаннях Storm Strike беруть участь професійні військовослужбовці ВМС Литви, а також активні резервісти, яких було призвано для відновлення їхніх бойових навичок.

За інформацією армії, заходи відбуватимуться в місті Клайпеда та його районі, районах Гаргждай, Паланга та Кретинга, навчальному полігоні Кайрай, державному морському порту Клайпеда та його водах, Куршській затоці, Куршській косі та вздовж усього литовського узбережжя Балтійського моря.

Основна фаза буде проводитися в районі Мелнраге I і включатиме десантну операцію з Балтійського моря, за якою послідують маневри на суші.

Мешканців попереджають, що під час навчань на дорогах будуть військові транспортні засоби, а на суші та на морі можуть бути чутні імітаційні боєприпаси, піротехніка та вибухи.

Паралельно 13 жовтня розпочалися навчання НАТО з ядерного стримування Steadfast Noon 2025.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, що навчання необхідні для забезпечення максимальної надійності та ефективності ядерного стримування.