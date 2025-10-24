У Литві вважають, що після вторгнення двох літаків РФ рівень загрози для країни не змінився

У Литві вважають, що безпекова ситуація для країни не змінилася після порушення повітряного простору двома літаками РФ.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це сказав речник прем’єрки Ігнас Альгірдас Добровольськас.

На запитання, чи можна говорити про якусь зміну загрози для Литви внаслідок подій минулого дня, речник відповів, що рівень загрози не змінився.

"І союзники у НАТО, і Литвоські служби відреагували так, як належало, ситуація не могла вирішуватися ні в який інший спосіб", – зазначив він.

"Можливо, ті літаки здійснювали відпрацювання дозаправки у повітрі… Але чи справді це було так – важко сказати, бо ми знаємо, з якою країною маємо справу", – додав речник.

Нагадаємо, 23 жовтня російські Су-30 та Іл-78 на 700 метрів залетіли у повітряний простір Литви в районі міста Кібартай на межі з Калінінградською областю і перебували там близько 18 секунд.

У відповідь на інцидент підняли два іспанських Eurofighter, які чергують у Литві як частина союзницьких сил.

Російського посла викликали для пояснень, президент Литви Гітанас Науседа та прем’єрка Інга Ругінене назвали інцидент грубим порушенням.

Литва повідомила про нього ЄС і НАТО у рамках визначених процедур.