В Литве считают, что после вторжения двух самолетов РФ уровень угрозы для страны не изменился

В Литве считают, что ситуация с безопасностью для страны не изменилась после нарушения воздушного пространства двумя самолетами РФ.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом сказал пресс-секретарь премьер-министра Игнас Альгирдас Добровольскас.

На вопрос, можно ли говорить о каком-либо изменении угрозы для Литвы в результате событий прошлого дня, пресс-секретарь ответил, что уровень угрозы не изменился.

"И союзники в НАТО, и литовские службы отреагировали так, как положено, ситуация не могла решаться никаким другим способом", – отметил он.

"Возможно, эти самолеты отрабатывали дозаправку в воздухе... Но было ли это действительно так – трудно сказать, потому что мы знаем, с какой страной имеем дело", – добавил пресс-секретарь.

Напомним, 23 октября российские Су-30 и Ил-78 на 700 метров залетели в воздушное пространство Литвы в районе города Кибартай на границе с Калининградской областью и находились там около 18 секунд.

В ответ на инцидент подняли два испанских Eurofighter, которые дежурят в Литве как часть союзных сил.

Российского посла вызвали для объяснений, президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Инга Ругинене назвали инцидент грубым нарушением.

Литва сообщила о нем ЕС и НАТО в рамках определенных процедур.