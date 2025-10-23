Два російські літаки на 18 секунд вторглись у повітряний простір Литви

Два російські літаки з Калінінградської області у четвер вторглися в повітряний простір Литви.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба литовських Збройних сил.

Інцидент стався близько 18:00, коли Військово-повітряні сили Литви зафіксували порушення державного кордону поблизу міста Кібартай.

"Літак Су-30 Російської Федерації, який, ймовірно, виконував тренування з дозаправки в Калінінградській області, та літак Іл-78, який здійснював дозаправку, вторглися в територію Литви приблизно на 700 метрів і залишили повітряний простір Литви, пробувши в ньому приблизно 18 секунд", – ідеться в повідомленні.

У відповідь на інцидент у повітря піднялися два винищувачі Eurofighter Typhoon іспанських Військово-повітряних сил, які виконують місію повітряної поліції НАТО.

Росія неодноразово вдається до провокацій з порушенням повітряного простору країн НАТО, найбільш резонансною з яких було вторгнення в повітряний простір Естонії в середині вересня.

Головнокомандувач об’єднаних сил НАТО генерал Алексус Гринкевич раніше заявив, що рішуча реакція Альянсу на вторгнення РФ в повітряний простір Польщі та Естонії змусила Росію діяти обережніше.