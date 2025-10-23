Литва оголосила протест РФ через порушення повітряного простору

Міністерство закордонних справ Литви ввечері в четвер викликало главу російського посольства через порушення літаками РФ повітряного простору країни.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні відомства.

У литовському МЗС повідомили, що викликали тимчасового повіреного у справах посольства Росії, "якому було вручено ноту протесту та висловлено рішучий протест щодо порушення повітряного простору Литви".

"Міністерство закордонних справ висловлює рішучий протест і вимагає від Російської Федерації негайно надати пояснення щодо порушення повітряного простору Литви та вжити всіх необхідних заходів, щоб у майбутньому такі інциденти не повторювалися", – додали там.

Також литовське зовнішньополітичне відомство сказало, що про інцидент повідомили партнерів у НАТО та ЄС і Північноатлантичну раду.

Збройні сили Литви раніше повідомили, що в повітряний простір країни на 18 секунд залетіли російські Су-30 та Іл-78. На їхнє перехоплення піднялись винищувачі іспанських ВПС.

Росія неодноразово вдається до провокацій з порушенням повітряного простору країн НАТО, найбільш резонансною з яких було вторгнення в повітряний простір Естонії в середині вересня.

Головнокомандувач об’єднаних сил НАТО генерал Алексус Гринкевич раніше заявив, що рішуча реакція Альянсу на вторгнення РФ в повітряний простір Польщі та Естонії змусила Росію діяти обережніше.