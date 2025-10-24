ЗМІ дізнались, як Трамп ухвалював рішення про санкції проти "Роснєфті" і "Лукойла"

Варіанти енергетичних санкцій США проти Росії "лежали наготові" вже тривалий час у трьох варіантах, від найсильнішого до найм’якшого, і президент Дональд Трамп цього тижня обрав "середній" з них.

Про це повідомляє у своїй публікації The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

За даними видання, що спілкувалося з неназваними посадовцями, три варіанти нових санкцій проти РФ були розроблені вже багато місяців тому – на випадок, якщо Трамп вирішить перейти до жорстких кроків.

Найжорсткіший пакет передбачав масштабні економічні санкції та санкції безпосередньо проти російського керівництва, "середній" націлювався на енергоресурси, а м’якший передбачав обмеженіші заходи. Трамп у підсумку обрав "середню" версію із санкціями проти компаній "Роснєфть", "Лукойл" та їхніх дочірніх компаній.

За словами одного зі співрозмовників, у середу 22 жовтня президент США зустрівся з міністром фінансів Скоттом Бессентом і сказав готувати санкції проти російської нафти. Далі він запитав думку своїх топрадників щодо обраного рішення. Держсекретар Марко Рубіо та очільник Пентагону Піт Гегсет погодилися з ним.

Співрозмовники кажуть, що Трампу врешті "урвався терпець" не бачити якихось кроків до мирних переговорів з боку очільника Кремля, натомість знову і знову бачити кадри руйнувань в Україні внаслідок російських ударів.

Хоча Трамп не коментував їх публічно, але його це дратувало, кажуть посадовці адміністрації. Роздратування почало наростати, коли Дональду Трампу вдалося забезпечити домовленість між Ізраїлем і ХАМАС, а Путін далі продовжив триматися за свої максималістські вимоги.

Як відомо, Дональд Трамп вже після анонсування про санкції публічно коментував, що "відчув, що для цього настав час", тому що його розмови з Путіним "закінчуються нічим".

В адміністрації Трампа вважають, що обрані санкції можуть суттєво вплинути на фінансове становище Росії, яка і так має чималі економічні труднощі та отримує основні свої прибутки з продажу енергоносіїв. Після анонсу санкцій індійські НПЗ, як повідомляли, почали перевіряти своїх постачальників, а деякі китайські компанії принаймні тимчасово поставили на паузу закупівлю російської нафти.

Від Трампа поки не надходило сигналів, чи розмірковує він над новими санкціями, якщо цей крок не допоможе посадити Росію за стіл переговорів.