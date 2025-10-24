СМИ узнали, как Трамп принимал решение о санкциях против "Роснефти" и "Лукойла"

Варианты энергетических санкций США против России "лежали наготове" уже длительное время в трех вариантах, от самого сильного до самого мягкого, и президент Дональд Трамп на этой неделе выбрал "средний" из них.

Об этом сообщает в своей публикации The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

По данным издания, которое общалось с неназванными чиновниками, три варианта новых санкций против РФ были разработаны уже много месяцев назад – на случай, если Трамп решит перейти к жестким шагам.

Самый жесткий пакет предусматривал масштабные экономические санкции и санкции непосредственно против российского руководства, "средний" нацеливался на энергоресурсы, а более мягкий предусматривал более ограниченные меры. Трамп в итоге выбрал "среднюю" версию с санкциями против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний.

По словам одного из собеседников, в среду 22 октября президент США встретился с министром финансов Скоттом Бессентом и сказал готовить санкции против российской нефти. Далее он спросил мнение своих топ-советников по поводу выбранного решения. Госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет согласились с ним.

Собеседники говорят, что у Трампа наконец "лопнуло терпение" не видеть каких-то шагов к мирным переговорам со стороны главы Кремля, зато снова и снова видеть кадры разрушений в Украине в результате российских ударов.

Хотя Трамп не комментировал их публично, но его это раздражало, говорят чиновники администрации. Раздражение начало нарастать, когда Дональду Трампу удалось обеспечить договоренность между Израилем и ХАМАС, а Путин дальше продолжил держаться за свои максималистские требования.

Как известно, Дональд Трамп уже после анонса о санкциях публично комментировал, что "почувствовал, что для этого пришло время", потому что его разговоры с Путиным "заканчиваются ничем".

В администрации Трампа считают, что выбранные санкции могут существенно повлиять на финансовое положение России, которая и так имеет немалые экономические трудности и получает основные свои доходы от продажи энергоносителей. После анонсирования санкций индийские НПЗ, как сообщалось, начали проверять своих поставщиков, а некоторые китайские компании по крайней мере временно поставили на паузу закупку российской нефти.

От Трампа пока не поступало сигналов, размышляет ли он над новыми санкциями, если этот шаг не поможет усадить Россию за стол переговоров.