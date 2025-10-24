Санду выдвинула в премьеры бизнесмена, более 20 лет прожившего в Украине

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении бизнесмена Александру Мунтяну, который более 20 лет проживает в Украине, кандидатом в премьер-министры страны.

Об этом она сообщила в Facebook, пишет "Европейская правда".

Такое решение Санду приняла после консультаций с парламентскими фракциями. Она пожелала Мунтяну успехов в формировании правительства.

"Желаю ему успехов в формировании правительства, которое завоюет доверие парламента и оправдает важнейшие ожидания граждан: защита мира, подготовка страны к вступлению в ЕС, укрепление экономики и повышение уровня жизни населения", – заявила президент страны.

Напомним, 14 октября в Молдове официально подтвердили планы по выдвижению на должность премьер-министра бизнесмена Александру Мунтяну, который более 20 лет проживает в Украине.

Молдавские журналисты нашли признаки сотрудничества кандидата в премьеры Александру Мунтяну с подсанкционным юристом с Кипра – Мунтяну после этого вышел с объяснениями.

