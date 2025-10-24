Социалисты угрожают сместить правительство Франции на фоне напряженных переговоров по бюджету

Социалисты Франции пригрозили свергнуть правительство до понедельника, если их бюджетные условия не будут выполнены.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

В пятницу они заявили, что в начале следующей недели подадут вотум недоверия, если миллиардеров не заставят платить больше налогов.

"Мы приложили усилия, чтобы не выражать недоверие премьер-министру, но пока не видим никаких признаков готовности к компромиссу", – сказал лидер Социалистической партии Оливье Фор телеканалу BFM TV в пятницу.

"Если до понедельника ничего не изменится, все кончено", – добавил он.

Учитывая арифметику глубоко разделенного французского парламента, социалисты могут свергнуть слабое правительство меньшинства премьера Себастьена Лекорню, если объединятся с крайними левыми и крайними правыми, которые также заявили, что хотят его устранить.

Лекорню ранее получил поддержку социалистов, пообещав заморозить резонансную пенсионную реформу. Однако теперь они явно считают, что могут добиться больших уступок, поскольку в пятницу в Национальном собрании начались дебаты по налоговой части бюджета на 2026 год.

Фор, чья партия давно выступает за введение налога для миллиардеров, заявил, что нынешний документ о бюджете несправедливо бьет по пенсионерам, молодежи и семьям.

Напомним, 16 октября новое правительство Франции во главе с Лекорню выдержало два вотума недоверия.

