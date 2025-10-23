Уряд Франції подав обіцяну пропозицію заморозити пенсійну реформу

Уряд Франції у четвер запропонував відкласти суперечливу пенсійну реформу до 2028 року, але водночас запропонував заходи економії, які викликали критику профспілок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Кабінет Себастьєна Лекорню у так званому коригувальному листі відклав запровадження нового віку виходу на пенсію – 64 роки – і переглянув внески до пенсійного фонду до січня 2028 року.

Цей захід є частиною законопроєкту про економію на наступний рік, який ще має бути обговорений у парламенті Франції.

Але французький уряд водночас запропонував заходи для покриття вартості відтермінування пенсійної реформи – 100 мільйонів євро у 2026 році та 1,4 мільярда євро у 2027 році.

Для цього він запланував підвищити податки для приватних страхових компаній і заявив, що пенсії за цей період не зростатимуть відповідно до вартості життя.

Профспілки були обурені, заявивши, що пенсіонери втратять купівельну спроможність, а більшість людей буде змушена платити вищі внески за приватне медичне страхування, щоб покрити підвищення податків.

Раніше цього місяця Лекорню оголосив про намір тимчасово заморозити дію закону про поступове підвищення мінімального пенсійного віку у Франції, який викликав масові протести і залишається вкрай непопулярним, до наступних президентських виборів у 2027 році.

Замороження допомогло забезпечити уряду Лекорню принаймні тимчасову мовчазну підтримку соціалістів, які виступали проти реформи 2023 року.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що підтримує рішення Лекорню, але підтвердив свою віру в те, що підвищення пенсійного віку зрештою буде необхідним.