В Германии разоблачили мошенников, продававших подделки картин всемирно известных художников

Немецкая полиция разоблачила группировку, которая занималась подделкой картин и якобы требовала миллионы за полотна, принадлежавшие, по их утверждениям, всемирно известным мастерам.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

На прошлой неделе полиция арестовала, а затем условно освободила предполагаемого лидера группировки, 77-летнего мужчину из юго-запада Германии.

Ему и 10 его сообщникам предъявлены обвинения в организованном сговоре с целью мошенничества с поддельными произведениями искусства.

Как отмечается, 15 октября, в результате синхронизированных рейдов, полиция провела обыски в помещениях по всей Германии и Швейцарии и изъяла документы, мобильные телефоны и многочисленные поддельные произведения искусства.

Полиция впервые обратила внимание на деятельность группы, когда главный подозреваемый выставил на продажу две якобы оригинальные картины Пикассо, в том числе одну, которая, как утверждалось, изображала фотографа и активистку Дору Маар, давнюю музу и партнершу Пикассо.

Дальнейшее расследование показало, что он также просил 120 млн швейцарских франков ($151 млн) за поддельную копию картины Рембрандта 1662 года "De Staalmeesters" ("Образцовые чиновники") – коллективного портрета, который с 1885 года висит в Рейксмузее, по данным полиции.

По словам полиции, картина принадлежала 84-летней швейцарской женщине, которая также находилась под следствием. Подозреваемые мошенники утверждали, что полотно, которое висит в Амстердаме, является копией.

Полиция утверждает, что группа выставила на продажу по меньшей мере 19 других подделок, среди которых были работы, якобы написанные Питером Паулем Рубенсом, Антонисом ван Дейком, Жоаном Миро, Амедео Модильяни и Фридой Кало, за которые они просили от 400 тысяч до 14 млн евро.

Правоохранителям пока неизвестно, были ли эти картины действительно проданы.

