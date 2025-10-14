"Загублена" картина іспанського митця 17 сторіччя випадково знайшлася в музеї Гельсінкі

Цінна робота іспанського митця XVII сторіччя, яку в Іспанії вважали зниклою, знайшлася у художньому музеї в Гельсінкі, столиці Фінляндії.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Робота іспанського митця Антоніо дель Кастілло і Сааведра, що жив у XVII сторіччі, "Мученик Сан Педро" перестане вважатися зниклою на батьківщині в Іспанії після того, як її "знайшли" в експозиції музею мистецтв Villa Gyllenberg у Гельсінкі.

Кураторка музею Лотта Нюлунд під час відпочинку в Іспанії зайшла у художній музей в Кордові і там, розглядаючи роботи митця, звернула увагу на картини, позначені як загублені. Серед них вона впізнала картину з експозиції свого музею.

Жінка перевірила свої припущення, дійшла висновку, що йдеться справді про те саме полотно та сповістила про це колег у музеї Кордови, де зраділи знахідці.

У Фінляндії робота опинилася у ХХ сторіччі, внаслідок перекупу картини фінським банкіром Ане Гюлленберг у Гьости Стенмана в 1935 році. Він у свою чергу придбав її у картинної галереї Лондона.

