Качинський нарікає, що німці та французи хочуть забрати у поляків Польщу

Лідер польської опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський у п’ятницю відкрив програмний з'їзд своєї політичної сили, застерігаючи поляків, що німці та французи хочуть позбавити Польщу суверенітету.

Як повідомляє "Європейська правда", Качинського цитує RMF 24.

За словами Качинського, багато поляків не усвідомлюють загрози для майбутнього держави. Як заявив лідер "ПіС", Європейський Союз хоче змінити політичну ситуацію таким чином, що всі держави, крім Німеччини та Франції, "фактично перестануть існувати, перестануть бути суверенними".

"Хто вірить, що якась нація, яка не має власного центру політичних рішень, буде здатна добре вирішувати свої інтереси, той дуже помиляється. Він нічого не розуміє з історії. Нам пропонують самостійно позбавити себе таких інструментів. Німці хочуть забрати у нас державу, французи разом з ними. Європейська бюрократія готова до цього", – застеріг поляків Качинський.

Підходу Франції та Німеччини Качинський протиставив пропозицію президента США Дональда Трампа організувати демократичні держави, які є "справді демократичними" у світовому масштабі. Качинський підкреслив, що кожна з цих держав "повинна витрачати щонайменше 5% ВВП на оборону".

Лідер "ПіС" додав, що одна з представлених ним концепцій не має на меті ліквідацію Європейського Союзу, а пропонує його реформу "у напрямку повернення до суверенітету держав".

