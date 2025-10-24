Качиньский сетует, что немцы и французы хотят забрать у поляков Польшу

Лидер польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в пятницу открыл программный съезд своей политической силы, предостерегая поляков, что немцы и французы хотят лишить Польшу суверенитета.

Как сообщает "Европейская правда", Качиньского цитирует RMF 24.

По словам Качиньского, многие поляки не осознают угрозы для будущего государства. Как заявил лидер "ПиС", Европейский Союз хочет изменить политическую ситуацию таким образом, что все государства, кроме Германии и Франции, "фактически перестанут существовать, перестанут быть суверенными".

"Кто верит, что какая-то нация, не имеющая собственного центра политических решений, будет способна хорошо решать свои интересы, тот очень ошибается. Он ничего не понимает из истории. Нам предлагают самостоятельно лишить себя таких инструментов. Немцы хотят забрать у нас государство, французы вместе с ними. Европейская бюрократия готова к этому", – предостерег поляков Качиньский.

Подходу Франции и Германии Качиньский противопоставил предложение президента США Дональда Трампа организовать демократические государства, которые являются "действительно демократическими" в мировом масштабе. Качиньский подчеркнул, что каждое из этих государств "должно тратить не менее 5% ВВП на оборону".

Лидер "ПиС" добавил, что одна из представленных им концепций не имеет целью ликвидацию Европейского Союза, а предлагает его реформу "в направлении возвращения к суверенитету государств".

