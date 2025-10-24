Які нові обмеження для росіян ввели Фінляндія та Латвія і що варто врахувати Україні

Військова агресія Росії в Україні та ризик ескалації нових загроз з боку Кремля в інших регіонах радикально змінили підхід країн Європи до національної безпеки та оборони.

У намаганні протидіяти новим викликам низка країн ЄС зосередилася на нерухомості, власниками якої є громадяни РФ. Ця нерухомість може бути використана для шпигунства, диверсій або під час імовірного наземного вторгнення.

У відповідь окремі держави ЄС вже почали запроваджувати на законодавчому рівні превентивні заходи.

Серед найпослідовніших прикладів – Фінляндія та Латвія.

Докладніше про досвід цих країн – в статті юриста-аналітика "Інституту законодавчих ідей" Світлани Гордієнко Агресорам тут не раді. Як у ЄС обмежили продаж нерухомості росіянам та білорусам. Далі – стислий її виклад.

Протягом останніх п'яти років Міноборони Фінляндії виявило по всій країні понад 3 500 об'єктів нерухомості, пов'язаних з російськими власниками. Деякі з цих об'єктів викликали підозру, оскільки це були літні будинки, обладнані великими вертолітними майданчиками, або лісові хатинки, незвично укріплені військовим спорядженням.

Також траплялися випадки, коли росіяни ставали інвесторами занедбаних готелів або порожніх логістичних складів, які роками не працювали, але знаходилися поблизу контрольно-пропускних пунктів на фінсько-російському кордоні.

На тлі загроз і викликів, у липні 2025 року Фінляндія запровадила низку змін до закону, щоб посилити контроль за придбанням нерухомості іноземними особами.

Був обраний інструмент "жорсткого фільтра" в межах системи дозволів.

Розгляд заявок на купівлю нерухомості покладено на Міноборони, яке отримує широкі повноваження доступу до інформації від провідних відомств (міграційна служба, поліція, податкові органи тощо).

Водночас, щоб уникнути надмірного обмеження прав осіб, які вже інтегровані у фінське суспільство, встановлено виняток для власників дозволу на постійне проживання у Фінляндії або дозволу на постійне проживання в ЄС, виданого Фінляндією.

Латвія лише на початку 2025 року почала визначати, скільки нерухомості в країні вже належить росіянам і білорусам. За неофіційними даними, 1832 громадянина Росії та 124 громадянина Білорусі, які є бенефіціарними власниками компаній, володіють майном у Латвії через ці компанії.

Раніше до законодавства Латвії було внесено зміни. Вони зобов'язують покупців, що бажають придбати нерухомість поблизу оборонних об'єктів, отримати дозвіл від Міноборони

Так, у 2024 році було схвалено 119 угод поблизу об'єктів національної оборони.

Ситуацію навколо об'єктів критичної інфраструктури контролює Служба державної безпеки, яка також перевіряє придбання та оренду нерухомості поблизу цих об'єктів.

Влітку 2025 року Латвія посилила безпекові заходи на ринку нерухомості через закон про обмеження операцій, що загрожують національній безпеці.

Він передбачає заборону купівлі нерухомості в Латвії капіталом, пов’язаним з державами-агресорами, та її використання для впливу всупереч інтересам країни.

В Україні до 2022 року формально не було заборони на купівлю росіянами нерухомості. Це, зокрема, призвело до купівлі нерухомості у великих містах і подальшої діяльності ворожих агентів.

Українське законодавство недостатньо регулює це питання.

Від початку великої війни купівля нерухомості росіянами зупинилася через підзаконне регулювання, накладені санкції та посилений контроль, однак на рівні закону проблема регулювання відносин з Росією залишається.

