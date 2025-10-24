Какие новые ограничения для россиян ввели Финляндия и Латвия и что стоит учесть Украине

Военная агрессия России в Украине и риск эскалации новых угроз со стороны Кремля в других регионах радикально изменили подход стран Европы к национальной безопасности и обороне.

В попытке противодействовать новым вызовам ряд стран ЕС сосредоточился на недвижимости, владельцами которой являются граждане РФ. Эта недвижимость может быть использована для шпионажа, диверсий или во время вероятного наземного вторжения.

В ответ отдельные государства ЕС уже начали вводить на законодательном уровне превентивные меры.

Среди наиболее последовательных примеров – Финляндия и Латвия.

Подробнее об опыте этих стран – в статье юриста-аналитика "Института законодательных идей" Светланы Гордиенко Агрессорам здесь не рады. Как в ЕС ограничили продажу недвижимости россиянам и белорусам. Далее – краткое изложение.

За последние пять лет Минобороны Финляндии обнаружило по всей стране более 3 500 объектов недвижимости, связанных с российскими владельцами. Некоторые из этих объектов вызвали подозрение, поскольку это были летние дома, оборудованные большими вертолетными площадками, или лесные избушки, необычно укрепленные военным снаряжением.

Также были случаи, когда россияне становились инвесторами заброшенных отелей или пустующих логистических складов, которые годами не работали, но находились вблизи контрольно-пропускных пунктов на финско-российской границе.

На фоне угроз и вызовов, в июле 2025 года Финляндия ввела ряд изменений в закон, чтобы усилить контроль за приобретением недвижимости иностранными лицами.

Был выбран инструмент "жесткого фильтра" в рамках системы разрешений.

Рассмотрение заявок на покупку недвижимости возложено на Минобороны, которое получает широкие полномочия доступа к информации от ведущих ведомств (миграционная служба, полиция, налоговые органы и т.д.).

В то же время, чтобы избежать чрезмерного ограничения прав лиц, которые уже интегрированы в финское общество, установлено исключение для владельцев разрешения на постоянное проживание в Финляндии или разрешения на постоянное проживание в ЕС, выданного Финляндией.

Латвия только в начале 2025 года начала определять, сколько недвижимости в стране уже принадлежит россиянам и белорусам. По неофициальным данным, 1832 гражданина России и 124 гражданина Беларуси, являющиеся бенефициарными владельцами компаний, владеют имуществом в Латвии через эти компании.

Ранее в законодательство Латвии были внесены изменения. Они обязывают покупателей, желающих приобрести недвижимость вблизи оборонных объектов, получить разрешение от Минобороны

Так, в 2024 году было одобрено 119 сделок вблизи объектов национальной обороны.

Ситуацию вокруг объектов критической инфраструктуры контролирует Служба государственной безопасности, которая также проверяет приобретение и аренду недвижимости вблизи этих объектов.

Летом 2025 года Латвия усилила меры безопасности на рынке недвижимости из-за закона об ограничении операций, угрожающих национальной безопасности.

Он предусматривает запрет на покупку недвижимости в Латвии капиталом, связанным с государствами-агрессорами, и ее использование для влияния вопреки интересам страны.

В Украине до 2022 года формально не было запрета на покупку россиянами недвижимости. Это, в частности, привело к покупке недвижимости в крупных городах и дальнейшей деятельности вражеских агентов.

Украинское законодательство недостаточно регулирует этот вопрос.

С начала большой войны покупка недвижимости россиянами остановилась из-за подзаконного регулирования, наложенных санкций и усиленного контроля, однако на уровне закона проблема регулирования отношений с Россией остается.

