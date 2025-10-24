Укр Рус Eng

Зеленський прибув на Даунінг-стріт 

фото
Новини — П'ятниця, 24 жовтня 2025, 14:58 — Христина Бондарєва

Президент Володимир Зеленський прибув на Даунінг-стріт у п'ятницю, де його зустрів прем'єр-міністр Кір Стармер.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Стармер привітав Зеленського обіймами, вони також обмінялися рукостисканням. Українського лідера зустріли з червоною доріжкою.

Зеленський і Стармер обмінялися кількома словами та позували для фотографій, перш ніж увійти в чорні двері будинку №10 на Даунінг-стріт.

 
фото: BBC

Зеленський прибув на Даунінг-стріт після ранкової зустрічі з королем Чарльзом III.

У другій половині дня в Лондоні має відбутись засідання "коаліції рішучих" у гібридному форматі. 

Особисто присутніми на зустрічі, окрім Зеленського і Стармера, будуть прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, прем’єр Нідерландів Дік Схооф, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Ще близько 20 лідерів долучаться до обговорення у форматі відеозв’язку.

Відомо, що Стармер на зустрічі "коаліції рішучих" закликатиме забезпечити Україну далекобійними спроможностями та оголосить про дострокову передачу Україні понад 100 ракет для ППО.

Велика Британія Зеленський
