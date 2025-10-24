Президент Владимир Зеленский прибыл на Даунинг-стрит в пятницу, где его встретил премьер-министр Кир Стармер.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Стармер поприветствовал Зеленского объятиями, они также обменялись рукопожатием. Украинского лидера встретили с красной дорожкой.

Зеленский и Стармер обменялись несколькими словами и позировали для фотографий, прежде чем войти в черные двери дома №10 на Даунинг-стрит.

фото: BBC

Зеленский прибыл на Даунинг-стрит после утренней встречи с королем Чарльзом III.

Во второй половине дня в Лондоне должно состояться заседание "коалиции решительных" в гибридном формате.

Лично присутствовать на встрече, кроме Зеленского и Стармера, будут премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Нидерландов Дик Схоф, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще около 20 лидеров присоединятся к обсуждению в формате видеосвязи.

Известно, что Стармер на встрече "коалиции решительных" будет призывать обеспечить Украину дальнобойными возможностями и объявит о досрочной передаче Украине более 100 ракет для ПВО.