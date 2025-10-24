Король Британії прийняв Зеленського у Віндзорському замку

Президент Володимир Зеленський прибув у Британію, де його прийняв у Віндзорському замку король Чарльз III.

Зеленського прийняли королівським салютом, а коли він увійшов до внутрішнього дворика замку, пролунав гімн України.

Потім українського президента запросили оглянути 1-й батальйон гвардії гренадерів, після чого запросили всередину до замку.

Після зустрічі з королем Зеленський вирушить на Даунінг-стріт, щоб зустрітися також із главою уряду Кіром Стармером.

У другій половині дня в Лондоні має відбутись засідання "коаліції рішучих" у гібридному форматі.

Напередодні зустрічі президент Зеленський повідомив, що скоординував позиції із французьким президентом Емманюелем Макроном під час спілкування на полях саміту лідерів ЄС в Брюсселі.

Нагадаємо, в останньому засіданні "коаліції рішучих" на початку вересня брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу.