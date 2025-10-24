Ув'язненого ексмера Стамбула запідозрили ще й у шпигунстві

Колишній мер Стамбула Екрем Імамоглу, якого раніше усунули від посади за звинуваченнями в корупції, тепер фігурує у новій справі – його підозрюють у шпигунстві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

Як повідомили турецькі органи влади у п’ятницю, Імамоглу, а також Неджаті Озкан – один із нібито лідерів злочинної мережі, яку очолював Імамоглу, – та журналіст Мердан Янардаг мають дати свідчення в межах розслідування у справі про шпигунство.

За даними слідства, розслідування розпочалося після арешту 4 липня Хюсейна Гюна, якого звинувачують у шпигунській діяльності для іноземних держав.

За інформацією головного прокурора Стамбула, Гюн користувався зашифрованими телефонами, фінансував заворушення в різних країнах і мав у своєму розпорядженні чутливі матеріали – зокрема, фотографії боєприпасів і зброї військового зразка, до якої цивільні не мають доступу, а також копії ізраїльських паспортів людей, які нібито залучені до військової чи політичної діяльності.

Звіт Управління з розслідування фінансових злочинів свідчить, що Гюн мав широкі контакти із підозрюваними, пов’язаними з терористичною організацією FETO та Робітничою партією Курдистану (PKK), а також із консульськими посадовцями кількох країн.

Попри відсутність будь-якого бізнесу, Гюн, за даними слідчих, здійснював масштабні грошові перекази всередині країни та за кордон.

Під час обшуків у нього знайшли документи з нотатками про спроби переворотів і громадські заворушення в інших державах, щоденники зустрічей з особами та установами в Туреччині, а також відомості про обмін інформацією з іноземними агентами.

Слідство вважає, що, видаючи себе за бізнесмена, Гюн передавав розвідувальні дані про Туреччину, Близький Схід і Африку представникам іноземної держави.

Нагадаємо, арешт у березні мера Стамбула Екрема Імамоглу спричинив найбільші антиурядові протести в Туреччині за останні роки.

У липні Імамоглу засудили до майже двох років тюремного ув'язнення після того, як суд визнав його винним у "погрозах" головному прокурору Стамбула.

Імамоглу вважається головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана, який править країною вже 22 роки.

