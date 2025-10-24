Бывшего мэра Стамбула заподозрили еще и в шпионаже

Бывший мэр Стамбула Экрем Имамоглу, которого ранее отстранили от должности по обвинениям в коррупции, теперь фигурирует в новом деле – его подозревают в шпионаже.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

Как сообщили турецкие власти в пятницу, Имамоглу, а также Неджати Озкан – один из предполагаемых лидеров преступной сети, которую возглавлял Имамоглу, – и журналист Мердан Янардаг должны дать показания в рамках расследования по делу о шпионаже.

По данным следствия, расследование началось после ареста 4 июля Хюсейна Гюна, которого обвиняют в шпионской деятельности для иностранных государств.

По информации главного прокурора Стамбула, Гюн пользовался зашифрованными телефонами, финансировал беспорядки в разных странах и располагал конфиденциальными материалами – в частности, фотографиями боеприпасов и оружия военного образца, к которому гражданские лица не имеют доступа, а также копиями израильских паспортов людей, которые якобы вовлечены в военную или политическую деятельность.

Отчет Управления по расследованию финансовых преступлений свидетельствует, что Гюн имел широкие контакты с подозреваемыми, связанными с террористической организацией FETO и Рабочей партией Курдистана (PKK), а также с консульскими должностными лицами нескольких стран.

Несмотря на отсутствие какого-либо бизнеса, Гюн, по данным следователей, осуществлял масштабные денежные переводы внутри страны и за границу.

Во время обысков у него нашли документы с записями о попытках переворотов и общественных беспорядках в других государствах, дневники встреч с лицами и учреждениями в Турции, а также сведения об обмене информацией с иностранными агентами.

Следствие считает, что, выдавая себя за бизнесмена, Гюн передавал разведывательные данные о Турции, Ближнем Востоке и Африке представителям иностранного государства.

Напомним, арест в марте мэра Стамбула Экрема Имамоглу вызвал крупнейшие антиправительственные протесты в Турции за последние годы.

В июле Имамоглу приговорили к почти двум годам тюремного заключения после того, как суд признал его виновным в "угрозах" главному прокурору Стамбула.

Имамоглу считается главным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который правит страной уже 22 года.

