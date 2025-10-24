Ердоган заявив про готовність організувати зустріч Трампа і Путіна в будь-який час

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова прийняти лідерів РФ і США в будь-який час.

Про це він сказав відповідаючи на питання журналістів, передає "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Зокрема, турецький президент відповідав на питання про зрив зустрічі Владіміра Путіна і Дональда Трампа у Будапешті.

"Тут вкотре проявилася важливість Туреччини, або Стамбула, у баченні миру. Ми готові прийняти таку зустріч в будь-який час", – сказав Ердоган, висловлюючи жаль, що зустріч у Будапешті не відбулася.

"Ми вважаємо, що будь-який діалог буде корисним для припинення цієї війни. З самого початку ми виступали за це, працювали над цим і заявляли, що справедливий мир можливий. Ми маємо добрі відносини з обома сторонами і є країною, яка заслужила довіру обох сторін. Це дає нам перевагу на шляху до миру, і ми сповнені рішучості використати цю ситуацію на благо людства", – заявив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп поки передумав зустрічатися з Путіним у Будапешті та визнав, що розчарований темпами переговорів з Росією.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив "провоєнну еліту" у спробах зірвати зустріч Трампа і Путіна в Будапешті.

Сам Путін, коментуючи заяву Дональда Трампа про скасування двосторонньої зустрічі у Будапешті, сказав про її ймовірне "перенесення".