Эрдоган заявил о готовности организовать встречу Трампа и Путина в любое время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова принять лидеров РФ и США в любое время.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов, передает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

В частности, турецкий президент отвечал на вопрос о срыве встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

"Здесь в очередной раз проявилась важность Турции, или Стамбула, в видении мира. Мы готовы принять такую встречу в любое время", – сказал Эрдоган, выражая сожаление, что встреча в Будапеште не состоялась.

"Мы считаем, что любой диалог будет полезен для прекращения этой войны. С самого начала мы выступали за это, работали над этим и заявляли, что справедливый мир возможен. Мы имеем хорошие отношения с обеими сторонами и являемся страной, которая заслужила доверие обеих сторон. Это дает нам преимущество на пути к миру, и мы полны решимости использовать эту ситуацию на благо человечества", – заявил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп пока передумал встречаться с Путиным в Будапеште и признал, что разочарован темпами переговоров с Россией.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил "провоенную элиту" в попытках сорвать встречу Трампа и Путина в Будапеште.

Сам Путин, комментируя заявление Дональда Трампа об отмене двусторонней встречи в Будапеште, сказал о ее вероятном "переносе".