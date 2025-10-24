Більшість німців згодні з заявами Мерца про мігрантів, які називали расистськими

Згідно з опитуванням, канцлер Фрідріх Мерц отримав переважну підтримку населення після своїх суперечливих заяв про міський ландшафт і мігрантів у Німеччині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Під час опитування людей запитували, як вони ставляться до заяви Мерца про міський ландшафт.

На питання, чи мав рацію Фрідріх Мерц, 63% респондентів політбарометра ZDF відповіли "так", тоді як 29% дали негативну відповідь. Значно більше старших, ніж молодших респондентів погодилися з канцлером.

У віковій групі від 18 до 34 років лише 42% відповіли "так", порівняно з 70% серед тих, кому від 35 до 59 років, і 66% серед тих, кому 60 років і більше.

На початку минулого тижня Мерц заявив, що федеральний уряд виправляє попередні недоліки в міграційній політиці і досягає прогресу. "Але, звичайно, ми все ще маємо цю проблему в міському ландшафті, і саме тому федеральний міністр внутрішніх справ зараз перебуває в процесі створення умов для повернення мігрантів у дуже широких масштабах", – сказав він.

Цю заяву Мерца розкритикували як дискримінаційну, а подекуди навіть як расистську. Однак після засідання президії партії в Берліні він підкреслив, що не відкликатиме своїх слів.

"Навпаки, я ще раз це підкреслю: ми повинні щось у цьому змінити, і федеральний міністр внутрішніх справ уже працює над цим, і ми продовжимо цю політику", – заявив лідер ХДС.

"Запитайте своїх дітей, своїх доньок, своїх друзів і знайомих: усі підтвердять, що це – проблема, особливо після настання темряви. Якщо запитати своїх доньок, то, ймовірно, отримаєш досить чітку й однозначну відповідь, що я мав на увазі, говорячи про "міський ландшафт", – додав він.