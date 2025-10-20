Мерц не відмовляється від своєї заяви про мігрантів, яку розкритикували як расистську

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає на своїй заяві про "міський ландшафт" у контексті міграційної політики – попри різку критику його слів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У вівторок під час візиту канцлера до Потсдама журналіст запитав Мерца про зростання популярності "АдН". Той, зокрема, відповів, що уряд виправляє колишні помилки у міграційній політиці й досягає прогресу.

"Але, звичайно, ми все ще маємо цю проблему в міському ландшафті, і тому федеральний міністр внутрішніх справ зараз працює над тим, щоб у великому масштабі уможливити і здійснити депортації", – сказав він.

Цю заяву Мерца розкритикували як дискримінаційну, а подекуди навіть як расистську. Однак після засідання президії партії в Берліні він підкреслив, що не відкликатиме своїх слів.

"Навпаки, я ще раз це підкреслю: ми повинні щось у цьому змінити, і федеральний міністр внутрішніх справ уже працює над цим, і ми продовжимо цю політику", – заявив лідер ХДС.

"Запитайте своїх дітей, своїх доньок, своїх друзів і знайомих: усі підтвердять, що це – проблема, особливо після настання темряви. Якщо запитати своїх доньок, то, ймовірно, отримаєш досить чітку й однозначну відповідь, що я мав на увазі, говорячи про "міський ландшафт", – додав він.

Після цього журналістка нагадала про демонстрацію, що відбулася в неділю ввечері в Берліні: сотні людей вийшли на вулиці, виступаючи за різноманіття та проти расизму.

Мерц відповів, що через засідання в ХДС про демонстрацію не знав.

"Той, хто бачить це у своєму повсякденному житті, розуміє, що моя минулотижнева заява була правильною. До речі, я висловлював цю думку не вперше і не я один її поділяю. Є багато людей, які кажуть і оцінюють це так само. А хто вважає за потрібне протестувати проти цього – хай робить це", – сказав він.

У понеділок Мерц також відкинув можливість співпраці з ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини" на тлі дискусій у його рідній партії щодо прийнятності такого кроку.

Нагадаємо, останні опитування показують, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" очолює рейтинг симпатій німецьких виборців.