Большинство немцев согласны с заявлениями Мерца о мигрантах, которые называли расистскими

Согласно опросу, канцлер Фридрих Мерц получил подавляющую поддержку населения после своих противоречивых заявлений о городском ландшафте и мигрантах в Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Во время опроса людей спрашивали, как они относятся к заявлению Мерца о городском ландшафте.

На вопрос, был ли прав Фридрих Мерц, 63% респондентов политбарометра ZDF ответили "да", тогда как 29% дали отрицательный ответ. Значительно больше старших, чем младших респондентов согласились с канцлером.

В возрастной группе от 18 до 34 лет только 42% ответили "да", по сравнению с 70% среди тех, кому от 35 до 59 лет, и 66% среди тех, кому 60 лет и старше.

В начале прошлой недели Мерц заявил, что федеральное правительство исправляет предыдущие недостатки в миграционной политике и достигает прогресса. "Но, конечно, мы все еще имеем эту проблему в городском ландшафте, и именно поэтому федеральный министр внутренних дел сейчас находится в процессе создания условий для возвращения мигрантов в очень широких масштабах", – сказал он.

Это заявление Мерца раскритиковали как дискриминационное, а кое-где даже как расистское. Однако после заседания президиума партии в Берлине он подчеркнул, что не отзовет своих слов.

"Наоборот, я еще раз это подчеркну: мы должны что-то в этом изменить, и федеральный министр внутренних дел уже работает над этим, и мы продолжим эту политику", – заявил лидер ХДС.

"Спросите своих детей, своих дочерей, своих друзей и знакомых: все подтвердят, что это – проблема, особенно после наступления темноты. Если спросить своих дочерей, то, вероятно, получишь достаточно четкий и однозначный ответ, что я имел в виду, говоря о "городском ландшафте", – добавил он.