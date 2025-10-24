У Туреччині закрили справу про усунення з посади лідера головної опозиційної партії

Суд в Анкарі у пʼятницю відхилив справу, метою якої було усунення лідера головної опозиційної Республіканської народної партії Туреччини (CHP) Озгюра Озеля з посади через нібито порушення під час зʼїзду 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Відхилена справа стосувалась нібито порушень під час зʼїзду CHP у листопаді 2023 року, на якому Озеля обрали її головою. Прокуратура говорила про докази нібито підкупу голосів, через які рішення зʼїзду слід вважати недійсними, а Озеля – усунути з посади.

Але суд у пʼятницю вирішив, що справа більше не має підстав, посилаючись на переобрання Озгюра Озеля лідером на позачерговому з'їзді CHP у вересні.

Якби суд ухвалив рішення про усунення Озеля, це могло б ще більше занурити опозицію в хаос і внутрішні суперечки та збільшити шанси турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана продовжити 22-річне перебування при владі.

Центристська CHP в опитуваннях йде нарівні з ісламською консервативною Партією справедливості і розвитку (AKP) Ердогана.

Сотні членів CHP і обраних лідерів, зокрема популярний опозиціонер і відсторонений мер Стамбула Екрем Імамоглу, стикаються з низкою звинувачень, пов'язаних з корупцією.

Турецька влада відкидає звинувачення у переслідуванні політичних опонентів, посилаючись на незалежність судової влади.