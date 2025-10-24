В Турции закрыли дело об отстранении лидера главной оппозиционной партии

Суд в Анкаре в пятницу отклонил дело, целью которого было отстранение лидера главной оппозиционной Республиканской народной партии Турции (CHP) Озгюра Озеля от должности из-за якобы нарушений во время съезда 2023 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Отклоненное дело касалось якобы нарушений во время съезда CHP в ноябре 2023 года, на котором Озеля избрали ее председателем. Прокуратура говорила о доказательствах якобы подкупа голосов, из-за которых решения съезда следует считать недействительными, а Озеля – отстранить от должности.

Но суд в пятницу решил, что дело больше не имеет оснований, сославшись на переизбрание Озгюра Озеля лидером на внеочередном съезде CHP в сентябре.

Если бы суд принял решение об отстранении Озеля, это могло бы еще больше погрузить оппозицию в хаос и внутренние споры и увеличить шансы турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана продлить 22-летнее пребывание у власти.

Центристская CHP в опросах идет наравне с исламской консервативной Партией справедливости и развития (AKP) Эрдогана.

Сотни членов CHP и избранных лидеров, в частности популярный оппозиционер и отстраненный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, сталкиваются с рядом обвинений, связанных с коррупцией.

Турецкие власти отвергают обвинения в преследовании политических оппонентов, ссылаясь на независимость судебной власти.