Серед польських політиків поляки найбільше довіряють президенту Навроцькому

Громадяни Польщі найбільше довіряють президентові Каролю Навроцькому, а перше місце в рейтингу недовіри посідає лідер опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський.

Як пише "Європейська правда", такими є результати опитування CBOS, які наводить Polsat News.

Опитування CBOS, проведене в першій половині жовтня, показало, що президенту Каролю Навроцькому довіряють 57% респондентів, що на 1 відсотковий пункт менше, ніж у вересні. Президенту не довіряють 26% респондентів (зростання на 1 відсотковий пункт). Байдужість до Навроцького задекларували 11%.

На другому місці в рейтингу опинився віцепрем'єр-міністр та очільник Міністерства закордонних справ Радослав Сікорський з показником довіри 43% (зниження на 2 відсоткові пункти). Йому не довіряють 34% опитаних (зростання на 2 відсоткові пункти). Байдуже до нього ставляться 13% опитаних.

Третє місце у рейтингу довіри посів віцепрем'єр-міністр, очільник Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш з результатом 41% (падіння на 4 відсоткових пункти). Йому не довіряють 30% (зростання на 3 відсоткові пункти). Байдужість висловили 18% респондентів.

На четвертому місці в рейтингу довіри опинилися два лідери антиукраїнської "Конфедерації": віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак (без змін) і депутат Славомір Менцен (без змін), які набрали по 40% голосів кожен. Босаку не довіряють 29%, а Менцену – 36% респондентів.

У рейтингу недовіри перше місце посів президент ПіС Ярослав Качинський з 55% (зростання на 3 відсоткових пункти). На другому місці опинився лідер "Конфедерації польської корони" Гжегож Браун з результатом 54%.

На третьому місці опинився прем'єр-міністр Дональд Туск, якому, після зростання на 1 відсотковий пункт, не довіряють 52% респондентів.

Лідер польської опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський у п’ятницю відкрив програмний з'їзд своєї політичної сили, застерігаючи поляків, що німці та французи хочуть позбавити Польщу суверенітету.

