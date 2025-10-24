Среди польских политиков поляки больше всего доверяют президенту Навроцкому

Граждане Польши больше всего доверяют президенту Каролю Навроцкому, а первое место в рейтинге недоверия занимает лидер оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

Как пишет "Европейская правда", таковы результаты опроса CBOS, которые приводит Polsat News.

Опрос CBOS, проведенный в первой половине октября, показал, что президенту Каролю Навроцкому доверяют 57% респондентов, что на 1 процентный пункт меньше, чем в сентябре. Президенту не доверяют 26% респондентов (рост на 1 процентный пункт). Равнодушие к Навроцкому задекларировали 11%.

На втором месте в рейтинге оказался вице-премьер-министр и глава Министерства иностранных дел Радослав Сикорский с показателем доверия 43% (снижение на 2 процентных пункта). Ему не доверяют 34% опрошенных (рост на 2 процентных пункта). Безразлично к нему относятся 13% опрошенных.

Третье место в рейтинге доверия занял вице-премьер-министр, глава Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш с результатом 41% (падение на 4 процентных пункта). Ему не доверяют 30% (рост на 3 процентных пункта). Равнодушие выразили 18% респондентов.

На четвертом месте в рейтинге доверия оказались два лидера антиукраинской "Конфедерации": вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак (без изменений) и депутат Славомир Менцен (без изменений), которые набрали по 40% голосов каждый. Босаку не доверяют 29%, а Менцену – 36% респондентов.

В рейтинге недоверия первое место занял президент ПиС Ярослав Качиньский с 55% (рост на 3 процентных пункта). На втором месте оказался лидер "Конфедерации польской короны" Гжегож Браун с результатом 54%.

На третьем месте оказался премьер-министр Дональд Туск, которому, после роста на 1 процентный пункт, не доверяют 52% респондентов.

Лидер польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в пятницу открыл программный съезд своей политической силы, предостерегая поляков, что немцы и французы хотят лишить Польшу суверенитета.

