Німецький суддя розкритикував США у рішенні, а посольство обурилось

Рішення регіонального суду Бонна, в якому різко критикуються Сполучені Штати під керівництвом Дональда Трампа, викликало обурення американського посольства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Критика США опинилась у рішенні за позовом, автор якого – користувач однієї з соцмереж – вимагав надати інформацію про те, чи мали доступ до його даних американські спецслужби. Суддя 13-ї цивільної палати Боннського регіонального суду відхилив позов.

У мотивувальній частині він написав, що вимоги до захисту даних у США набагато нижчі, ніж у Європі, що "є насмішкою над заявами, зробленими нинішнім віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Мюнхені в лютому 2025 року, згідно з якими громадянські свободи громадян нібито менш захищені в Німеччині, ніж у США, а також з інших причин".

Суддя також додав, що американська держава "майже нічого не навчилася з того часу", і це нібито не дивно з огляду на "відверто правоекстремістський популістський уряд США на чолі з нинішнім президентом Дональдом Трампом, який зараз навіть ставить під сумнів десятиліття союзницьких зобов'язань".

За словами судді, праві екстремісти "завжди були відомі в суді як найбільші вороги індивідуальної свободи", тоді як вони "постійно – наполегливо повторюючи брехню – представляють себе її нібито найбільшими захисниками".

Речник посольства США в Берліні на прохання прокоментувати ці формулювання висловив стурбованість "цензурними заходами і переслідуванням політичних опонентів" в Німеччині.

Він також додав, що США "занепокоєні потенціалом відступу демократії в Німеччині в результаті запланованих кроків щодо заборони популярних опозиційних партій".

Як повідомлялось, більшість громадян Німеччини суттєво погіршили своє ставлення до Сполучених Штатів після початку другого терміну президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, більшість громадян Німеччини вважають, що їхній канцлер Фрідріх Мерц не може суттєво вплинути на Трампа в питаннях, пов'язаних з війною в Україні.