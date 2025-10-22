Думка німців про США значно погіршилася за другого терміну Трампа

Більшість громадян Німеччини суттєво погіршили своє ставлення до Сполучених Штатів після початку другого терміну президента Дональда Трампа.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування Forsa для журналу Internationale Politik, інформує DPA.

Опитування показало, що майже дві третини респондентів – 65% – заявили, що їхнє загальне ставлення до США останнім часом погіршилося.

Лише 8% сказали, що їхнє ставлення до США покращилося з моменту інавгурації Трампа, тоді як 25% не помітили жодних змін.

Серед жінок імідж США погіршився вище середнього: 74% висловили більш негативне ставлення до країни. Серед чоловіків цей показник був нижчим – 56%.

Найбільше погіршення ставлення до США спостерігається серед наймолодшої вікової групи (від 18 до 29 років) та найстаршої (60 років і старші). 70% і 71% відповідно заявили, що їхнє ставлення стало негативнішим.

Виняток серед виборців становлять прихильники антиімміграційної партії "Альтернатива для Німеччини". Серед них лише 22% повідомили про погіршення ставлення до США, тоді як 47% заявили, що воно не змінилося, а 27% – що покращилося.

Нагадаємо, більшість громадян Німеччини вважають, що їхній канцлер Фрідріх Мерц не може суттєво вплинути на Трампа в питаннях, пов'язаних з війною в Україні.

Раніше повідомлялось, що думки німців розділились щодо того, чи повинна Україна поступатись своїми територіями, якщо це дозволить завершити довготривалу повномасштабну війну.