Решение регионального суда Бонна, в котором резко критикуются Соединенные Штаты под руководством Дональда Трампа, вызвало возмущение американского посольства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Критика США оказалась в решении по иску, автор которого – пользователь одной из соцсетей – требовал предоставить информацию о том, имели ли доступ к его данным американские спецслужбы. Судья 13-й гражданской палаты Боннского регионального суда отклонил иск.

В мотивировочной части он написал, что требования к защите данных в США намного ниже, чем в Европе, что "является насмешкой над заявлениями, сделанными нынешним вице-президентом США Джей Ди Венсом в Мюнхене в феврале 2025 года, согласно которым гражданские свободы граждан якобы менее защищены в Германии, чем в США, а также по другим причинам".

Судья также добавил, что американское государство "почти ничего не извлекло из того времени", и это якобы неудивительно, учитывая "откровенно правоэкстремистское популистское правительство США во главе с нынешним президентом Дональдом Трампом, который сейчас даже ставит под сомнение десятилетия союзнических обязательств".

По словам судьи, правые экстремисты "всегда были известны в суде как самые большие враги индивидуальной свободы", тогда как они "постоянно – настойчиво повторяя ложь – представляют себя ее якобы самыми большими защитниками".

Спикер посольства США в Берлине на просьбу прокомментировать эти формулировки выразил обеспокоенность "цензурными мерами и преследованием политических оппонентов" в Германии.

Он также добавил, что США "обеспокоены потенциалом отступления демократии в Германии в результате запланированных шагов по запрету популярных оппозиционных партий".

Как сообщалось, большинство граждан Германии существенно ухудшили свое отношение к Соединенным Штатам после начала второго срока президента Дональда Трампа.

Напомним, большинство граждан Германии считают, что их канцлер Фридрих Мерц не может существенно повлиять на Трампа в вопросах, связанных с войной в Украине.