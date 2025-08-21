Німці не вірять, що Мерц може вплинути на Трампа щодо України

Більшість громадян Німеччини вважають, що їхній канцлер Фрідріх Мерц не може суттєво вплинути на президента США Дональда Трампа в питаннях, пов'язаних з війною в Україні.

Про це свідчить опитування Trendbarometer, проведене для телеканалів RTL/ntv, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Згідно з опитуванням, 84% громадян Німеччини не вірять, що думка Мерца справді має значення для Трампа, коли йдеться про війну в Україні. Протилежної думки були тільки 13% респондентів.

Скептичне ставлення до здатності німецького канцлера вплинути на президента США поділяють навіть 73% виборців його Християнсько-демократичного союзу.

Паралельне опитування інституту громадської думки Forsa також показало, що 81% німців не очікує на швидке укладення мирної угоди між Москвою і Києвом.

Крім того, лише 18% опитаних вважають, що закликати Україну відмовитися від окупованих Росією територій – це правильний крок. Висока підтримка такої позиції спостерігається хіба серед прихильників ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (48%).

Раніше повідомлялось, що думки німців розділились щодо того, чи повинна Україна поступатись своїми територіями, якщо це дозволить завершити довготривалу повномасштабну війну.

У лютому опитування показало, що підтримка України зброєю та грошима зустрічає все більше неприйняття з боку багатьох німців.